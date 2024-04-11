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Прикордонники розповіли, скільки осіб отримують відмови щодо перетину кордону кожної доби

11 квітня 2024 10:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники розповіли, скільки осіб отримують відмови щодо перетину кордону кожної доби
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що близько 100-150 осіб отримують відмови в перетині кордону щодоби. Причиною цього є відсутність необхідних документів та дозволу на виїзд.

Про це Демченко сказав в ефірі телемарафону.

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За словами Демченка, громадян не випускають за межі України через відсутність необхідних документів або якщо чоловік не підпадає під категорію, якій дозволено перетнути кордон. 

"Такі ж спроби (незаконного перетину. — Ред) ми фіксуємо і в пунктах пропуску, де можна легально перетнути кордон. Але тут порушники намагаються, як правило, використовувати підробні документи", — сказав він.

Стосовно "зеленої" ділянки кордону — найбільше спроб фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.

А якщо говорити саме про пункти пропуску — найбільше спроб у використанні підробних документів на кордоні з Польщею. На цю ділянку припадає понад 50% від загального пасажиропотоку.

Водночас речник ДПСУ зауважив, що спроби незаконного перетину кордону зменшуються.

Нагадаємо, прикордонники затримали групу втікачів, які хотіли втекти до Румунії. Разом з ними було затримано й організатора схеми.

Також ми писали, що в Одеській області попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. 

кордон
прикордонники
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чоловіки

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