Прикордонники розповіли, скільки осіб отримують відмови щодо перетину кордону кожної доби
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що близько 100-150 осіб отримують відмови в перетині кордону щодоби. Причиною цього є відсутність необхідних документів та дозволу на виїзд.
Про це Демченко сказав в ефірі телемарафону.
Виїзд за кордон
За словами Демченка, громадян не випускають за межі України через відсутність необхідних документів або якщо чоловік не підпадає під категорію, якій дозволено перетнути кордон.
"Такі ж спроби (незаконного перетину. — Ред) ми фіксуємо і в пунктах пропуску, де можна легально перетнути кордон. Але тут порушники намагаються, як правило, використовувати підробні документи", — сказав він.
Стосовно "зеленої" ділянки кордону — найбільше спроб фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.
А якщо говорити саме про пункти пропуску — найбільше спроб у використанні підробних документів на кордоні з Польщею. На цю ділянку припадає понад 50% від загального пасажиропотоку.
Водночас речник ДПСУ зауважив, що спроби незаконного перетину кордону зменшуються.
Нагадаємо, прикордонники затримали групу втікачів, які хотіли втекти до Румунії. Разом з ними було затримано й організатора схеми.
Також ми писали, що в Одеській області попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я.
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