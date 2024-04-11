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Пограничники рассказали, сколько человек получают отказы по пересечению границы каждые сутки

11 апреля 2024 10:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники рассказали, сколько человек получают отказы по пересечению границы каждые сутки
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что около 100-150 человек получают отказы в пересечении границы ежесуточно. Причина этого — отсутствие необходимых документов и разрешения на выезд.

Об этом Демченко сказал в эфире телемарафона.

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Выезд за границу

По словам Демченко, граждан не выпускают за пределы Украины из-за отсутствия необходимых документов или если мужчина не подпадает под категорию, которой разрешено пересечь границу.

"Такие же попытки (незаконного пересечения. — Ред.) мы фиксируем и в пунктах пропуска, где можно легально пересечь границу. Но здесь нарушители пытаются, как правило, использовать поддельные документы", — сказал он.

Что касается "зеленого" участка границы, то больше всего попыток фиксируется на границе с Молдовой и Румынией.

А если говорить именно о пунктах пропуска — больше всего попыток использования поддельных документов на границе с Польшей. На этот участок приходится более 50% общего пассажиропотока.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что попытки незаконного пересечения границы уменьшаются.

Напомним, пограничники задержали группу беглецов, которые хотели бежать в Румынию. Вместе с ними был задержан и организатор схемы.

Также мы писали, что в Одесской области предупредили бегство пятерых мужчин в так называемое Приднестровье.

граница
пограничники
военнообязанные
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мужчины

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