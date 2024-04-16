В ГПСУ заявили, что вчера польские фермеры не пропустили из Украины ни одного грузовика

Польские протестующие. Иллюстративное фото: AFP

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной. Так, за прошедшие сутки 15 апреля, они не пропустили ни одной единицы грузового транспорта из Украины.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

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Известно, что заблокированными остаются пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

"Через эти три пункта польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши", — сказал Демченко.

Он отметил, что протестующие пропускают по несколько грузовиков в час, или вообще перекрывают движение.

В частности, вчера в сторону Украины через пункт пропуска "Угринов" не пропустили ни одной единицы транспорта.

На КПП "Ягодин" за прошедшие сутки фермеры разрешили выезд из Польши только 70 грузовикам. В общей сложности этот пункт способен пропускать около 1400 фур в обоих направлениях.

В настоящее время на территории Польши в сторону Украины в очередях находятся около 600 грузовиков.

"Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается", — отметил представитель ГПСУ.

Ранее Демченко заявил, что около 100-150 человек получают отказы в пересечении границы ежесуточно. Причина этого — отсутствие необходимых документов и разрешения на выезд.

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