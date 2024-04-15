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На кордоні з Польщею в чергах стоять понад 2000 вантажівок

15 квітня 2024 16:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На кордоні з Польщею в чергах стоять понад 2000 вантажівок
Черги вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину або взагалі обмежуючи рух. За даними Держприкордонслужби, станом на сьогодні 2300 вантажівок знаходяться в чергах на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Укрінформу. 

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Протестувальники вимагають вирішення своїх проблем і блокують рух вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". За останні дні вантажівки практично не пропускали через пункти пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", а через "Угринів" пройшло всього 19 транспортних засобів. Навіть на виїзд з Польщі у чергах на кордоні залишається 600 вантажівок, з яких 350 стоять проти "Ягодина".

Водночас легкові автомобілі і автобуси можуть вільно перетинати кордон без обмежень.

У деяких раніше розблокованих пунктах пропуску, таких як "Краківець" та "Шегині", також утворились значні черги: близько 1000 та 700 вантажівок відповідно. Попри це, через ці напрямки спостерігається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд, залежно від пропускної здатності кожного пункту пропуску.

Нагадаємо, що затримали 33-річного киянина, який допомагав у незаконному виїзді за кордон шістьом чоловікам призовного віку за 18 тисяч доларів. На чоловіка чекає суд.

Також ми писали, що громадянин Молдови пообіцяв українцю організувати для нього незаконний виїзд з країни, "домовившись" з прикордонниками. Фігуранта затримали "на гарячому".

Польща
кордон
Україна
затори
автомобіль

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