На границе с Польшей в очередях стоят более 2000 грузовиков

Очереди грузовиков на границе. Фото: REUTERS

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска, пропуская несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение. По данным Госпогранслужбы, по состоянию на сегодняшний день 2300 грузовиков находятся в очередях на украинско-польской границе.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

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Протестующие требуют решения своих проблем и блокируют движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". За последние дни грузовики практически не пропускали через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", а через "Угринов" прошло всего 19 транспортных средств. Даже на выезд из Польши в очередях на границе остается 600 грузовиков, из которых 350 напротив "Ягодина".

В то же время легковые автомобили и автобусы могут свободно пересекать границу без ограничений.

В некоторых ранее разблокированных пунктах пропуска, таких как "Краковец" и "Шегини", также образовались значительные очереди: около 1000 и 700 грузовиков соответственно. Тем не менее, через эти направления наблюдается интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд, в зависимости от пропускной способности каждого пункта пропуска.

Напомним, что задержан 33-летний киевлянин, который помогал в незаконном выезде за границу шестерым мужчинам призывного возраста за 18 тысяч долларов. Мужчину ждет суд.

Также мы писали, что гражданин Молдовы пообещал украинцу организовать для него незаконный выезд из страны "договорившись" с пограничниками. Фигуранта задержали "на горячем".