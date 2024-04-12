У ДПСУ на гарячому затримали "бізнесмена" з Молодови, який допомагав українцю втекти за кордон

Затриманий іноземець. Фото: ДПСУ

Громадянин Молдови пообіцяв українцю організувати для нього незаконний виїзд з країни, "домовившись" з прикордонниками. За свої "послуги" вимагав 2700 тисяч доларів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Зазначається, що з 2700 тисячі доларів — 2200 тисяч доларів іноземець мав дати охоронцю кордону, решту 500 доларів "бізнесмен" планував залишити собі. Однак, на передачі хабаря фігуранта затримали.

Правоохоронці повідомили громадянину Молдови про підозру за двома статтями.

Хабар. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.

Тим часом на Закарпатті курсант ДПСУ врятував життя 20-річному хлопцю, який хотів переплести Тису та нелегально перетнути кордон з Румунією.