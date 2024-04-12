В ГПСУ с поличным задержали "бизнесмена" из Молодовы, который помогал украинцу сбежать за границу
Гражданин Молдовы пообещал украинцу организовать для него незаконный выезд из страны, "договорившись" с пограничниками. За свои "услуги" потребовал 2700 тысяч долларов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Незаконное пересечение границы
Отмечается, что из 2700 тысяч долларов — 2200 тысяч долларов иностранец должен дать охраннику границы, остальные 500 долларов "бизнесмен" планировал оставить себе. Однако на передаче взятки фигуранта задержали.
Правоохранители сообщили гражданину Молдовы о подозрении по двум статьям.
Напомним, в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье. Каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины, однако план провалился.
Тем временем на Закарпатье курсант ГПСУ спас жизнь 20-летнему парню, который хотел переплести Тису и нелегально пересечь границу с Румынией.
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