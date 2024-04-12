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Переправляв ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів — у Львові судитимуть киянина

12 квітня 2024 21:47
- Потюк Наталія Миколаївна
Переправляв ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів — у Львові судитимуть киянина
Затримання підозрюваного. Фото: Управління СБ України у Львівській області
- Потюк Наталія Миколаївна

Судитимуть 33-річного киянина на Львівщині, який допомагав у виїзді за кордон шістьом чоловікам призовного віку. Вартість "послуги" становила 18 тисяч доларів.

Про це повідомляє, Управління СБ України у Львівській області у п'ятницю, 12 квітня.

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Киянин разом із товаришем організував схему перетину кордону для шістьох війсьоковозобов'язаних. Для групи чоловіків коштувало 18 тисяч доларів.

Ухилянтів вносили до системи "Шлях" як волонтерів із благодійної організації, які могли б перевозити гуманітарну допомогу.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів під час отримання другої частини хабара — 16 200 доларів США.

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Кошти, які отримав переправник від ухилянта. Фото: Управління СБ України у Львівській області 

Судитимуть обох фігурантів за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Фігурантам загрожує до дев'яти років тюрми.

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Скриншот зі сторінки Управління СБ України у Львівській області у Facebook

Нагадаємо, що в Одеській області прикордонники затримали сімох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти в Молдову.  Двоє з них спробували втекти, проте службовий собака допоміг піймати порушників.

Також ми писали, що прикордонники Подільського загону виявили групу порушників, які намагались втекти до самопроголошеного Придністров'я. Охоронцям кордону вдалось викрити, наразі усіх фігурантів затримали.

війна
кордон
українці
мобілізація
ухилянти

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