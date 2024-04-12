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На Закарпатті чоловік форсував Тису за дві хвилини — відео

12 квітня 2024 08:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті чоловік форсував Тису за дві хвилини — відео
Чоловік форсує Тису. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Закарпатській області невідомий чоловік перейшов річку Тиса. Йому вдалося зробити це за дві хвилини.

Відповідні відео публікують Telegram-канали.

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Так, в соцмережах шириться відео на якому чоловік на Закарпатті форсує прикордонну річку Тису.

На кадрах видно, як він проходить половину водойми, а потім його зносить сильна течія.

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Чоловік форсує Тису. Фото: скриншот з відео

Однак чоловік не здався і все ж дістався до іншого берега річки.

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Чоловік форсує Тису. Фото: скриншот з відео

Раніше на Закарпатті курсант ДПСУ врятував життя 20-річному хлопцю, який хотів переплести Тису та нелегально перетнути кордон з Румунією.

Також ми писали, що прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси. Вони планували переплести річку на гумовому човні та дістатися Угорщини.

кордон
Закарпаття
мобілізація
війна в Україні
ухилянти
річка

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