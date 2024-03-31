Планували переплисти Тису — біля кордону з Угорщиною затримали групу ухилянтів

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси. Вони планували переплести річку та дістатися Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram.

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Намагалися переплисти Тису

Так, ухилянтів виявили за 100 метрів від державного кордону. Вони не приховували, що мали намір незаконно дістатися Угорщини, перепливши Тису.

Також чоловіки розповіли, що за організацію свого "туру" кожен з них мав віддати 4 000-5 000 доларів.

Стосовно затриманих правоохоронці склали адміністративні протоколи. Наразі встановлюється коло причетних осіб до переправлення.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині затримали злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон України з Румунією.

Також ми писали, що прикордонники ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, затримано трьох порушників, які планували потрапити до Угорщини.