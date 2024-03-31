Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Планували переплисти Тису — біля кордону з Угорщиною затримали групу ухилянтів arrow

Планували переплисти Тису — біля кордону з Угорщиною затримали групу ухилянтів

31 березня 2024 15:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Планували переплисти Тису — біля кордону з Угорщиною затримали групу ухилянтів
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси. Вони планували переплести річку та дістатися Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram.

Читайте також:

Намагалися переплисти Тису

Так, ухилянтів виявили за 100 метрів від державного кордону. Вони не приховували, що мали намір незаконно дістатися Угорщини, перепливши Тису.

Також чоловіки розповіли, що за організацію свого "туру" кожен з них мав віддати 4 000-5 000 доларів.

Стосовно затриманих правоохоронці склали адміністративні протоколи. Наразі встановлюється коло причетних осіб до переправлення.

null
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині затримали злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон України з Румунією. 

Також ми писали, що прикордонники ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, затримано трьох порушників, які планували потрапити до Угорщини.

прикордонники
військовий призов
мобілізація
повістки
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК