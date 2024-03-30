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До Угорщини за 20 тис. доларів — прикордонники ліквідували канал вивезення ухилянтів

30 березня 2024 12:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
До Угорщини за 20 тис. доларів — прикордонники ліквідували канал вивезення ухилянтів
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, затримано трьох порушників, які планували потрапити до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у суботу, 30 березня.

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Переправлення ухилянтів за кордон

Так, чоловіки домовилися з організатором каналу про сприяння у перетині кордону. "Технічні" моменти брав на себе пособник та місцевий мешканець.

зупинили чоловіків біля кордону
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Було встановлено, що переправлення за кордон коштувало 21 500 доларів.

Прикордонники та поліцейські зупинили організаторів під час транспортування "клієнтів" до кордону.

зупинили чоловіків біля кордону
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ
зупинили чоловіків біля кордону
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Відомо, що їм оголосили підозру та помістили до ізолятора, а інших притягнуто до адміністративної відповідальності.

кордон ухилянти
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, одесит планував уникнути військової служби та втекти до Молдови через річку. Під час перетину водойми він застряг в очереті, але його врятував місцевий житель.

Також ми писали, що у Хмельницькому хлопець вигадав, як за допомогою знайомства з протилежною статтю уникнути мобілізації. Ухилянт вирішив шукати дівчину з групою інвалідності.

кордон
прикордонники
військовий призов
ухилянти

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