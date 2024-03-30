До Угорщини за 20 тис. доларів — прикордонники ліквідували канал вивезення ухилянтів

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Прикордонники ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, затримано трьох порушників, які планували потрапити до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у суботу, 30 березня.

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Переправлення ухилянтів за кордон

Так, чоловіки домовилися з організатором каналу про сприяння у перетині кордону. "Технічні" моменти брав на себе пособник та місцевий мешканець.

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Було встановлено, що переправлення за кордон коштувало 21 500 доларів.

Прикордонники та поліцейські зупинили організаторів під час транспортування "клієнтів" до кордону.

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Відомо, що їм оголосили підозру та помістили до ізолятора, а інших притягнуто до адміністративної відповідальності.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, одесит планував уникнути військової служби та втекти до Молдови через річку. Під час перетину водойми він застряг в очереті, але його врятував місцевий житель.

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