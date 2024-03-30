До Угорщини за 20 тис. доларів — прикордонники ліквідували канал вивезення ухилянтів
Прикордонники ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, затримано трьох порушників, які планували потрапити до Угорщини.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у суботу, 30 березня.
Переправлення ухилянтів за кордон
Так, чоловіки домовилися з організатором каналу про сприяння у перетині кордону. "Технічні" моменти брав на себе пособник та місцевий мешканець.
Було встановлено, що переправлення за кордон коштувало 21 500 доларів.
Прикордонники та поліцейські зупинили організаторів під час транспортування "клієнтів" до кордону.
Відомо, що їм оголосили підозру та помістили до ізолятора, а інших притягнуто до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, одесит планував уникнути військової служби та втекти до Молдови через річку. Під час перетину водойми він застряг в очереті, але його врятував місцевий житель.
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