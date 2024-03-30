В Венгрию за 20 тыс. долларов — пограничники ликвидировали канал вывоза уклонистов

Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

Пограничники ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Так, задержаны трое нарушителей, которые планировали попасть в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 30 марта.

Читайте также:

Переправка уклонистов за границу

Так, мужчины договорились с организатором канала о содействии в пересечении границы. "Технические" моменты брал на себя пособник и местный житель.

Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

Было установлено, что переправка за границу стоила 21 500 долларов.

Пограничники и полицейские остановили организаторов при транспортировке "клиентов" к границе.

Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

Известно, что им объявили подозрение и поместили в изолятор, а остальные привлечены к административной ответственности.

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, одессит планировал избежать военной службы и бежать в Молдову через реку. Во время пересечения водоема он застрял в камышах, но его спас местный житель.

Также мы писали, что в Хмельницком парень придумал, как с помощью знакомства с противоположным полом избежать мобилизации. Уклонист решил искать девушку с группой инвалидности.