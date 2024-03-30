В Венгрию за 20 тыс. долларов — пограничники ликвидировали канал вывоза уклонистов
Пограничники ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Так, задержаны трое нарушителей, которые планировали попасть в Венгрию.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 30 марта.
Переправка уклонистов за границу
Так, мужчины договорились с организатором канала о содействии в пересечении границы. "Технические" моменты брал на себя пособник и местный житель.
Было установлено, что переправка за границу стоила 21 500 долларов.
Пограничники и полицейские остановили организаторов при транспортировке "клиентов" к границе.
Известно, что им объявили подозрение и поместили в изолятор, а остальные привлечены к административной ответственности.
Напомним, одессит планировал избежать военной службы и бежать в Молдову через реку. Во время пересечения водоема он застрял в камышах, но его спас местный житель.
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