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В Венгрию за 20 тыс. долларов — пограничники ликвидировали канал вывоза уклонистов

30 марта 2024 12:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Венгрию за 20 тыс. долларов — пограничники ликвидировали канал вывоза уклонистов
Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Так, задержаны трое нарушителей, которые планировали попасть в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 30 марта.

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Переправка уклонистов за границу

Так, мужчины договорились с организатором канала о содействии в пересечении границы. "Технические" моменты брал на себя пособник и местный житель.

остановили мужчин у границы
Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

Было установлено, что переправка за границу стоила 21 500 долларов.

Пограничники и полицейские остановили организаторов при транспортировке "клиентов" к границе.

остановили мужчин у границы
Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ
остановили мужчин у границы
Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

Известно, что им объявили подозрение и поместили в изолятор, а остальные привлечены к административной ответственности.

границу уклонять
Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, одессит планировал избежать военной службы и бежать в Молдову через реку. Во время пересечения водоема он застрял в камышах, но его спас местный житель.

Также мы писали, что в Хмельницком парень придумал, как с помощью знакомства с противоположным полом избежать мобилизации. Уклонист решил искать девушку с группой инвалидности.

граница
пограничники
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уклонисты

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