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У Хмельницькому чоловіки шукають спосіб ухилення від мобілізації через бот для знайомств

17 березня 2024 19:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Хмельницькому чоловіки шукають спосіб ухилення від мобілізації через бот для знайомств
Працівники ТЦК зупинили хлопця. Ілюстративне фото: DailyLviv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Хмельницькому хлопець вигадав, як за допомогою знайомства з протилежною статтю уникнути мобілізації. Так, ухилянт вирішив шукати дівчину з групою інвалідності.

Відповідну анкету помітили в одному з Telegram-боті для знайомств.

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Хлопець з Хмельницького зареєструвався в сервісі для знайомств та вказав в анкеті, що шукає дівчину віком від 18 до 35 років з другою групою інвалідності.

Таким чином він хоче отримати можливість виїхати за кордон та пропонує домовитися за грошову винагороду.

Також він вказує, що всіма документами займатиметься самостійно.

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Скриншот анкети

Раніше юристка Діана Скумадчук прокоментувала законність схем ухилянтів, що стосуються фіктивних шлюбів та всиновлення дітей.

Також ми писали, що в Дніпропетровській області ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. 

кордон
військовий призов
знайомства
мобілізація
ухилянти

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