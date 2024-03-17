У Хмельницькому чоловіки шукають спосіб ухилення від мобілізації через бот для знайомств
У Хмельницькому хлопець вигадав, як за допомогою знайомства з протилежною статтю уникнути мобілізації. Так, ухилянт вирішив шукати дівчину з групою інвалідності.
Відповідну анкету помітили в одному з Telegram-боті для знайомств.
Нова схема для ухилянтів
Хлопець з Хмельницького зареєструвався в сервісі для знайомств та вказав в анкеті, що шукає дівчину віком від 18 до 35 років з другою групою інвалідності.
Таким чином він хоче отримати можливість виїхати за кордон та пропонує домовитися за грошову винагороду.
Також він вказує, що всіма документами займатиметься самостійно.
Раніше юристка Діана Скумадчук прокоментувала законність схем ухилянтів, що стосуються фіктивних шлюбів та всиновлення дітей.
Також ми писали, що в Дніпропетровській області ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.
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