В Хмельницком мужчины ищут способ уклонения от мобилизации через бот для знакомств
В Хмельницком парень придумал, как с помощью знакомства с противоположным полом избежать мобилизации. Так, уклонист решил искать девушку с группой инвалидности.
Соответствующую анкету заметили в одном из Telegram-ботов для знакомств.
Новая схема для уклонистов
Парень из Хмельницкого зарегистрировался в сервисе для знакомств и указал в анкете, что ищет девушку от 18 до 35 лет со второй группой инвалидности.
Таким образом, он хочет получить возможность выехать за границу и предлагает договориться за денежное вознаграждение.
Также он указывает, что всеми документами будет заниматься самостоятельно.
Ранее юрист Диана Скумадчук прокомментировала законность схем уклонистов, которые касаются фиктивных браков и усыновления детей.
Также мы писали, что в Днепропетровской области ликвидировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.
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