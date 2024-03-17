В Хмельницком мужчины ищут способ уклонения от мобилизации через бот для знакомств

Сотрудники ТЦК остановили парня. Иллюстративное фото: DailyLviv

В Хмельницком парень придумал, как с помощью знакомства с противоположным полом избежать мобилизации. Так, уклонист решил искать девушку с группой инвалидности.

Соответствующую анкету заметили в одном из Telegram-ботов для знакомств.

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Парень из Хмельницкого зарегистрировался в сервисе для знакомств и указал в анкете, что ищет девушку от 18 до 35 лет со второй группой инвалидности.

Таким образом, он хочет получить возможность выехать за границу и предлагает договориться за денежное вознаграждение.

Также он указывает, что всеми документами будет заниматься самостоятельно.

Скриншот анкеты

Ранее юрист Диана Скумадчук прокомментировала законность схем уклонистов, которые касаются фиктивных браков и усыновления детей.

Также мы писали, что в Днепропетровской области ликвидировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.