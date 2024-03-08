На Дніпропетровщині ліквідували схему з вивезення ухилянтів за кордон
В Україні ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Її організували двоє мешканців Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram в п'ятницю, 8 березня.
Схема незаконного переправлення за кордон
Як відомо, один із них займався підбором "клієнтів", яких переконував щодо наявності необхідних зв'язків та надійності схеми.
За переправлення за кордон треба було сплатити наперед 12 тис. доларів.
"Бізнесменів" затримали "на гарячому" під час зустрічі з потенційним клієнтом у кальянній.
"У результаті обшуку в фігурантів вилучено речові докази, а також автомобіль BMW X5, на якому пересувався один із затриманих", — йдеться у повідомленні.
Організаторам схеми загрожує кримінальна відповідальність, наразі їх тримають під вартою.
Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили ще одну схему для ухилянтів. За свої "послуги" вони просили по 5 тис. доларів з можливістю подальшого перевезення.
Також ми писали, що прикордонники затримали поблизу Тиси чергову групу ухилянтів. За послуги переправлення до Румунії кожен з них заплатив від 4 тис. до 8,5 тис. доларів.
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