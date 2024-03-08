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На Днепропетровщине ликвидировали схему по вывозу уклонистов за границу

8 марта 2024 13:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Днепропетровщине ликвидировали схему по вывозу уклонистов за границу
Задержание организаторов. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине ликвидировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Ее организовали двое жителей Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Как известно, один из них занимался подбором "клиентов", которых убеждал в наличии необходимых связей и надежности схемы.

За переправку за границу мужчина нужно было заплатить заранее 12 тыс. долларов.

"Бизнесменов" задержали "на горячем" во время встречи с потенциальным клиентом в кальянной.

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Задержание организатора. Фото: ГПСУ

"В результате обыска у фигурантов изъяты вещественные доказательства, а также автомобиль BMW X5, на котором передвигался один из задержанных", — говорится в сообщении.

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Изъятые средства. Фото: ГПСУ

Организаторам схемы грозит уголовная ответственность, пока их содержат под стражей.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили еще одну схему для уклонистов. За свои "услуги" они просили по 5000 долларов с возможностью дальнейшей перевозки.

Также мы писали, что пограничники задержали вблизи Тисы очередную группу уклонистов. За услуги переправки в Румынию каждый из них заплатил от 4000 до 8500 долларов.

граница
военный призыв
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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