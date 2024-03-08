На Днепропетровщине ликвидировали схему по вывозу уклонистов за границу
В Украине ликвидировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Ее организовали двое жителей Кривого Рога Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 8 марта.
Схема незаконной переправки за границу
Как известно, один из них занимался подбором "клиентов", которых убеждал в наличии необходимых связей и надежности схемы.
За переправку за границу мужчина нужно было заплатить заранее 12 тыс. долларов.
"Бизнесменов" задержали "на горячем" во время встречи с потенциальным клиентом в кальянной.
"В результате обыска у фигурантов изъяты вещественные доказательства, а также автомобиль BMW X5, на котором передвигался один из задержанных", — говорится в сообщении.
Организаторам схемы грозит уголовная ответственность, пока их содержат под стражей.
Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили еще одну схему для уклонистов. За свои "услуги" они просили по 5000 долларов с возможностью дальнейшей перевозки.
Также мы писали, что пограничники задержали вблизи Тисы очередную группу уклонистов. За услуги переправки в Румынию каждый из них заплатил от 4000 до 8500 долларов.
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