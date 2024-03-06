Поблизу Тиси затримали групу ухилянтів — один з них травмувався, двох рятували прикордонники

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали поблизу Тиси чергову групу ухилянтів. За послуги переправлення до Румунії кожен з них заплатив від 4000 до 8500 доларів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram у середу, 6 березня.

Читайте також:

Намагалися переплести Тису

У ДПСУ розповіли, що поблизу Тиси помітили 11 чоловіків, семеро з них намагалися втекти.

"П’ятеро з них стрибнули у воду, але через стрімку течію троє одразу повернулися та намагалися сховатися у чагарниках. Двох інших прикордонникам довелося рятувати", — йдеться у повідомленні.

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Чоловіки зізналися, що за послуги переправлення до Румунії кожен заплатив від 4000 до 8500 доларів.

Крім того, трьох чоловіків затримали біля Тиси, ще один на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану.

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Його доставили в лікарню та діагностували закритий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.

Відомо, що на всіх затриманих склали адмінпротоколи.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на одному з КПП Закарпатської області затримали групу чоловіків. Вони стверджували, що нібито їдуть на похорони бабусі до Румунії.

Також у Чернівецькій області група ухилянтів намагалася втекти до Румунії. Українські прикордонники за допомогою дрона та службової собаки спіймали порушників.

Крім того, біля Угорщини прикордонники затримали закарпатця. Ухилянт планував переплисти Тису на човні та перетнути кордон.