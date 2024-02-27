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Дрон та службовий собака зірвали втечу ухилянтів до Румунії

27 лютого 2024 12:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Дрон та службовий собака зірвали втечу ухилянтів до Румунії
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Чернівецькій області група ухилянтів намагалася втекти до Румунії. Українські прикордонники за допомогою дрона та службової собаки спіймали порушників. Щоб успішно перетнути кордон, чоловіки отримували вказівки від кураторів, за які заплатили по 3000 доларів кожен.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 27 лютого.

На кордоні з Румунією спіймали чотирьох ухилянтів

Прикордонники на ділянці відділу "Порубне" виявили рух чотирьох чоловіків у бік Румунії. Під час затримання двоє з порушників вирішили втекти, однак їм цього не вдалося. Оператор безпілотника виявив ухилянтів та передав дані про їх розташування групі реагування.

Співробітники ДПСУ разом зі службовим собакою спіймали, а згодом затримали втікачів.

"В ході подальшої роботи офіцери оперативного підрозділу з’ясували, що мешканці Чернівецької та Харківської областей під час спроби незаконного перетину кордону дистанційно отримували вказівки про напрямок руху. За це кожен з них заплатив по 3 тисячі євро", — йдеться в повідомленні.

На затриманих склали протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі тривають заходи для притягнення ухилянтів до відповідальності. 

Затримані ухилянти
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 22 лютого біля Угорщини прикордонники затримали закарпатця. Ухилянт планував переплисти Тису на човні та перетнути кордон.

Крім того, на Одещині піймали групу втікачів, які називали себе військовими. Група ухилянтів намагалася перейти кордон і потрапити до Молдови. Своєму провіднику вони були готові заплатити від 5000 до 6000 тисяч доларів.

війна
кордон
Румунія
Україна
прикордонники
мобілізація
дрони
ухилянти
ДПСУ

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