Виявили за 300 м від кордону — прикордонники затримали ухилянта, що хотів переплести Тису

Затримання ухилянта. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали закарпатця поблизу Угорщини у четвер, 22 лютого. Чоловік планував переплести річку Тиса на човні та перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка

"Рух невідомого у напрямку Угорщини зафіксувала фотопастка прикордонників. У район її спрацювання вислали прикордонні наряди від відділу "Соломоново", — йдеться у повідомленні.

Далі до пошуку правопорушника залучили оператора БпЛА та кінолога з розшуковим собакою — його виявили за 300 м від кордону.

Затриманий чоловік. Фото: ДПСУ

Чоловік намагався сховатися від правоохоронців у чагарниках, а з собою мав складений надувний човен, на якому планував переплисти Тису та дістатися Угорщини.

Також з собою він взяв двигун для човна, алюмінієві весла та спінінг, вдаючи з себе рибалку.

Чоловіка затримали та доставили у прикордонний підрозділ.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше в ДПСУ попередили ухилянтів про значне підняття рівня води у річці Тиса. Потужна течія підмиває берег річки та зносить все, що у неї потрапляє.

Також ми писали, що прикордонники знайшли тіло одного з ухилянтів на березі річки Прут поблизу румунського кордону.

Крім того, на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.