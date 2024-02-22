Виявили за 300 м від кордону — прикордонники затримали ухилянта, що хотів переплести Тису
Прикордонники затримали закарпатця поблизу Угорщини у четвер, 22 лютого. Чоловік планував переплести річку Тиса на човні та перетнути кордон.
Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.
На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка
"Рух невідомого у напрямку Угорщини зафіксувала фотопастка прикордонників. У район її спрацювання вислали прикордонні наряди від відділу "Соломоново", — йдеться у повідомленні.
Далі до пошуку правопорушника залучили оператора БпЛА та кінолога з розшуковим собакою — його виявили за 300 м від кордону.
Чоловік намагався сховатися від правоохоронців у чагарниках, а з собою мав складений надувний човен, на якому планував переплисти Тису та дістатися Угорщини.
Також з собою він взяв двигун для човна, алюмінієві весла та спінінг, вдаючи з себе рибалку.
Чоловіка затримали та доставили у прикордонний підрозділ.
Раніше в ДПСУ попередили ухилянтів про значне підняття рівня води у річці Тиса. Потужна течія підмиває берег річки та зносить все, що у неї потрапляє.
Також ми писали, що прикордонники знайшли тіло одного з ухилянтів на березі річки Прут поблизу румунського кордону.
Крім того, на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.
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