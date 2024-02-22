Обнаружили в 300 м от границы — пограничники задержали уклониста, который хотел переплести Тису

Задержание уклониста. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали закарпатца вблизи Венгрии в четверг, 22 февраля. Мужчина планировал переплесть реку Тиса на лодке и пересечь границу.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

На границе с Венгрией задержан мужчина

"Движение неизвестного в направлении Венгрии зафиксировала фотоловушка пограничников. В район ее срабатывания выслали пограничные наряды от отдела "Соломоново", — говорится в сообщении.

Далее к поиску правонарушителя привлекли оператора БПЛА и кинолога с розыскной собакой — его обнаружили в 300 м от границы.

Задержанный мужчина. Фото: ГПСУ

Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей в кустарниках, а с собой имел сложенную надувную лодку, на которой планировал переплыть Тису и добраться до Венгрии.

Также с собой он взял двигатель для лодки, алюминиевые весла и спиннинг, притворяясь рыбалкой.

Мужчину задержали и доставили в пограничное подразделение.

Скриншот сообщения ГПСУ

Ранее в ГПСУ предупредили уклонистов о значительном повышении уровня воды в реке Тиса. Мощное течение подмывает берег реки и сносит все, что в него попадает.

Также мы писали, что пограничники обнаружили тело одного из уклонистов на берегу реки Прут вблизи румынской границы.

Кроме того, в Закарпатье пограничники вытащили полусознательного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.