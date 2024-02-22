Обнаружили в 300 м от границы — пограничники задержали уклониста, который хотел переплести Тису
Пограничники задержали закарпатца вблизи Венгрии в четверг, 22 февраля. Мужчина планировал переплесть реку Тиса на лодке и пересечь границу.
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
На границе с Венгрией задержан мужчина
"Движение неизвестного в направлении Венгрии зафиксировала фотоловушка пограничников. В район ее срабатывания выслали пограничные наряды от отдела "Соломоново", — говорится в сообщении.
Далее к поиску правонарушителя привлекли оператора БПЛА и кинолога с розыскной собакой — его обнаружили в 300 м от границы.
Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей в кустарниках, а с собой имел сложенную надувную лодку, на которой планировал переплыть Тису и добраться до Венгрии.
Также с собой он взял двигатель для лодки, алюминиевые весла и спиннинг, притворяясь рыбалкой.
Мужчину задержали и доставили в пограничное подразделение.
Ранее в ГПСУ предупредили уклонистов о значительном повышении уровня воды в реке Тиса. Мощное течение подмывает берег реки и сносит все, что в него попадает.
Также мы писали, что пограничники обнаружили тело одного из уклонистов на берегу реки Прут вблизи румынской границы.
Кроме того, в Закарпатье пограничники вытащили полусознательного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.
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