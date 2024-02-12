Попередили ухилянтів — прикордонники показали, який вигляд зараз має Тиса

Річка Тиса. Фото: скриншот з відео

Рівень води у річці Тиса на кордоні з Румунією значно підвищився. Потужна течія підмиває берег річки та зносить все, що у неї потрапляє.

Відповідне відео оприлюднила Державна прикордонна служба України у понеділок, 12 лютого.

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Рівень води у Тисі підвищився

"Річка суттєво піднялася. Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ запропонували переглянути ці кадри потенційним порушникам кордону, яким обіцяють "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат".

Прикордонники вкотре наголосили, що така "мандрівка" може бути небезпечною для життя та здоровʼя.

Нагадаємо, прикордонники знайшли тіло одного з ухилянтів на березі річки Прут поблизу румунського кордону.

Крім того, на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.

Також ми писали, що у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови від мобілізації.