Попередили ухилянтів — прикордонники показали, який вигляд зараз має Тиса
Рівень води у річці Тиса на кордоні з Румунією значно підвищився. Потужна течія підмиває берег річки та зносить все, що у неї потрапляє.
Відповідне відео оприлюднила Державна прикордонна служба України у понеділок, 12 лютого.
Рівень води у Тисі підвищився
"Річка суттєво піднялася. Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ запропонували переглянути ці кадри потенційним порушникам кордону, яким обіцяють "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат".
Прикордонники вкотре наголосили, що така "мандрівка" може бути небезпечною для життя та здоровʼя.
Нагадаємо, прикордонники знайшли тіло одного з ухилянтів на березі річки Прут поблизу румунського кордону.
Крім того, на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.
Також ми писали, що у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови від мобілізації.
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