Намагався потрапити до Румунії — на березі Прута знайшли тіло чоловіка
В Україні дедалі частіше фіксують спроби військовозобов'язаних незаконно потрапити за кордон. Тіло одного з ухилянтів прикордонники знайшли на березі річки Прут поблизу румунського кордону.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у середу, 7 лютого.
На березі Прута знайшли тіло чоловіка
Румунські прикордонники проінформували українських колег про тіло загиблого на березі Прута — чоловік намагався переплисти річку.
Як виявилося, це громадянин України 1982 року народження з Харківської області. Його знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига".
"Вкотре застерігаємо: річкова ділянка кордону — небезпечна для вашого життя та здоровʼя. Закликаємо утриматись від незаконних мандрівок", — наголосили в ДПСУ.
Нагадаємо, прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови від мобілізації.
Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.
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