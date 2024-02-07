Намагався потрапити до Румунії — на березі Прута знайшли тіло чоловіка

Прикордонники. Фото: ДПСУ

В Україні дедалі частіше фіксують спроби військовозобов'язаних незаконно потрапити за кордон. Тіло одного з ухилянтів прикордонники знайшли на березі річки Прут поблизу румунського кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у середу, 7 лютого.

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Румунські прикордонники проінформували українських колег про тіло загиблого на березі Прута — чоловік намагався переплисти річку.

Як виявилося, це громадянин України 1982 року народження з Харківської області. Його знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига".

Річка Прут. Фото: ДПСУ

"Вкотре застерігаємо: річкова ділянка кордону — небезпечна для вашого життя та здоровʼя. Закликаємо утриматись від незаконних мандрівок", — наголосили в ДПСУ.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови від мобілізації.

Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.