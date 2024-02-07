Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Намагався потрапити до Румунії — на березі Прута знайшли тіло чоловіка arrow

Намагався потрапити до Румунії — на березі Прута знайшли тіло чоловіка

7 лютого 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Намагався потрапити до Румунії — на березі Прута знайшли тіло чоловіка
Прикордонники. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні дедалі частіше фіксують спроби військовозобов'язаних незаконно потрапити за кордон. Тіло одного з ухилянтів прикордонники знайшли на березі річки Прут поблизу румунського кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у середу, 7 лютого.

Читайте також:

На березі Прута знайшли тіло чоловіка

Румунські прикордонники проінформували українських колег про тіло загиблого на березі Прута — чоловік намагався переплисти річку.

Як виявилося, це громадянин України 1982 року народження з Харківської області. Його знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига".

null
Річка Прут. Фото: ДПСУ

"Вкотре застерігаємо: річкова ділянка кордону — небезпечна для вашого життя та здоровʼя. Закликаємо утриматись від незаконних мандрівок", — наголосили в ДПСУ.

null
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови від мобілізації. 

Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.

кордон
Румунія
прикордонники
військовий призов
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі