Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Пытался попасть в Румынию — на берегу Прута нашли тело мужчины arrow

Пытался попасть в Румынию — на берегу Прута нашли тело мужчины

7 февраля 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пытался попасть в Румынию — на берегу Прута нашли тело мужчины
Пограничники. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине все чаще фиксируют попытки военнообязанных незаконно попасть за границу. Тело одного из уклонистов пограничники нашли на берегу реки Прут вблизи румынской границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в среду, 7 февраля.

Читайте также:

На берегу Прута нашли тело мужчины

Румынские пограничники проинформировали украинских коллег о теле погибшего на берегу Прута — мужчина пытался переплыть реку.

Как выяснилось, это гражданин Украины 1982 года рождения из Харьковской области. Его нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга".

null
Река Прут. Фото: ГПСУ

"В очередной раз предостерегаем: речной участок границы — опасен для вашей жизни и здоровья. Призываем воздержаться от незаконных путешествий", — подчеркнули в ГПСУ.

null
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста уже не впервые пытались сбежать в Молдову от мобилизации.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного человека из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.

граница
Румыния
пограничники
военный призыв
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме