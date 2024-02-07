Пытался попасть в Румынию — на берегу Прута нашли тело мужчины
В Украине все чаще фиксируют попытки военнообязанных незаконно попасть за границу. Тело одного из уклонистов пограничники нашли на берегу реки Прут вблизи румынской границы.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в среду, 7 февраля.
На берегу Прута нашли тело мужчины
Румынские пограничники проинформировали украинских коллег о теле погибшего на берегу Прута — мужчина пытался переплыть реку.
Как выяснилось, это гражданин Украины 1982 года рождения из Харьковской области. Его нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга".
"В очередной раз предостерегаем: речной участок границы — опасен для вашей жизни и здоровья. Призываем воздержаться от незаконных путешествий", — подчеркнули в ГПСУ.
Напомним, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста уже не впервые пытались сбежать в Молдову от мобилизации.
Также мы писали, что на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного человека из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.
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