Пытался попасть в Румынию — на берегу Прута нашли тело мужчины

Пограничники. Фото: ГПСУ

В Украине все чаще фиксируют попытки военнообязанных незаконно попасть за границу. Тело одного из уклонистов пограничники нашли на берегу реки Прут вблизи румынской границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в среду, 7 февраля.

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Румынские пограничники проинформировали украинских коллег о теле погибшего на берегу Прута — мужчина пытался переплыть реку.

Как выяснилось, это гражданин Украины 1982 года рождения из Харьковской области. Его нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга".

Река Прут. Фото: ГПСУ

"В очередной раз предостерегаем: речной участок границы — опасен для вашей жизни и здоровья. Призываем воздержаться от незаконных путешествий", — подчеркнули в ГПСУ.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста уже не впервые пытались сбежать в Молдову от мобилизации.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного человека из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.