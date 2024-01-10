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На Закарпатті ухилянт ледве вижив, намагаючись самотужки переплисти річку

10 січня 2024 17:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Закарпатті ухилянт ледве вижив, намагаючись самотужки переплисти річку
Прикордонники допомагають ухилянту. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною і ухилянт перебував у важкому стані.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України

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"Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг", — розповіли прикордонники..

Врятований ухилянт розповів, що знайшов у Telegram оголошення про "легальний" перетин кордону. Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. За це вони взяли з нього п'ять тисяч доларів.

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Прикордонники допомагають ухилянту. Фото: ДПСУ
ухилян
Постраждалий ухилянт. Фото: ДПСУ

Ухилянти гинуть у Тисі

В ДПСУ додали, що від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків.

"Просимо не вірити шахраям, які запевняють, що "перетин" кордону буде безпечним, та не наражати себе на небезпеку", — закликали в ДПСУ.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті заблокували чергову схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали одного з членів військово-лікарської комісії, який продавав висновки про непридатність до військової служби.

Нагадуємо, що на Закарпатті перед судом постане 25-річний переправник, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини.

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