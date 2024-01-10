На Закарпатті ухилянт ледве вижив, намагаючись самотужки переплисти річку
На Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною і ухилянт перебував у важкому стані.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
На Закарпатті ледь не загинув ухилянт
"Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг", — розповіли прикордонники..
Врятований ухилянт розповів, що знайшов у Telegram оголошення про "легальний" перетин кордону. Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. За це вони взяли з нього п'ять тисяч доларів.
Ухилянти гинуть у Тисі
В ДПСУ додали, що від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків.
"Просимо не вірити шахраям, які запевняють, що "перетин" кордону буде безпечним, та не наражати себе на небезпеку", — закликали в ДПСУ.
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті заблокували чергову схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали одного з членів військово-лікарської комісії, який продавав висновки про непридатність до військової служби.
Нагадуємо, що на Закарпатті перед судом постане 25-річний переправник, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини.
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