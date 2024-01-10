На Закарпатье уклонист едва выжил, пытаясь самостоятельно переплыть реку

Пограничники помогают уклонисту. Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного человека из реки Тиса. Температура воды была ледяной и уклонист находился в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"Пострадавший лежал на краю берега реки и почти не подавал признаков жизни. Военнослужащие вытащили его из воды, оказали первую помощь и доставили в подразделение, где согрели и дали сухую одежду", — рассказали пограничники.

Спасенный уклончивый рассказал, что нашел в Telegram объявление о "легальном" пересечении границы. Однако вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, дельцы предложили мужчине перейти Тису в темное время суток. За это они взяли пять тысяч долларов.

Пограничники помогают уклонисту. Фото: ГПСУ

Пострадавший уклонист. Фото: ГПСУ

Уклонисты погибают в Тисе

В ГПСУ добавили, что с начала полномасштабной войны на Тисе погибли 19 мужчин.

"Просим не верить мошенникам, которые уверяют, что "пересечение" границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности", — призвали в ГНСУ.

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали одного из членов военно-врачебной комиссии, который продавал выводы о непригодности к военной службе.

Напоминаем, что в Закарпатье перед судом предстанет 25-летний переправитель, который помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну. Уклонисты пытались попасть в Венгрию.