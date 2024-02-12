Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Предупредили уклонистов — пограничники показали, как выглядит сейчас Тиса arrow

Предупредили уклонистов — пограничники показали, как выглядит сейчас Тиса

12 февраля 2024 19:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Предупредили уклонистов — пограничники показали, как выглядит сейчас Тиса
Река Тиса. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Уровень воды в реке Тиса на границе с Румынией поднялся. Мощное течение подмывает берег реки и сносит все, что в нее попадает.

Соответствующее видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 12 февраля.

Читайте также:

Уровень воды в Тисе поднялся

"Река существенно поднялась. Стремительное течение подмывает берег и несет вниз все что попало в воду", — говорится в сообщении.

В ГПСУ предложили пересмотреть эти кадры потенциальным нарушителям границы, которым обещают "безопасное" нелегальное путешествие и стопроцентный "результат".

Пограничники в очередной раз подчеркнули, что такое "путешествие" может быть опасным для жизни и здоровья.

Напомним, пограничники обнаружили тело одного из уклонистов на берегу реки Прут вблизи румынской границы.

Кроме того, в Закарпатье пограничники вытащили полусознательного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Подольском районе Одесской области задержаны два нарушителя границы. Мужчины призывного возраста уже не в первый раз пытались бежать в Молдову от мобилизации.

граница
Румыния
пограничники
вода
река

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме