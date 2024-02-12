Предупредили уклонистов — пограничники показали, как выглядит сейчас Тиса
Уровень воды в реке Тиса на границе с Румынией поднялся. Мощное течение подмывает берег реки и сносит все, что в нее попадает.
Соответствующее видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 12 февраля.
Уровень воды в Тисе поднялся
"Река существенно поднялась. Стремительное течение подмывает берег и несет вниз все что попало в воду", — говорится в сообщении.
В ГПСУ предложили пересмотреть эти кадры потенциальным нарушителям границы, которым обещают "безопасное" нелегальное путешествие и стопроцентный "результат".
Пограничники в очередной раз подчеркнули, что такое "путешествие" может быть опасным для жизни и здоровья.
Напомним, пограничники обнаружили тело одного из уклонистов на берегу реки Прут вблизи румынской границы.
Кроме того, в Закарпатье пограничники вытащили полусознательного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.
Также мы писали, что в Подольском районе Одесской области задержаны два нарушителя границы. Мужчины призывного возраста уже не в первый раз пытались бежать в Молдову от мобилизации.
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