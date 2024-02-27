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Дрон и служебная собака сорвали бегство уклонистов в Румынию

27 февраля 2024 12:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Дрон и служебная собака сорвали бегство уклонистов в Румынию
Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Черновицкой области группа уклонистов пыталась бежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей. Чтобы успешно пересечь границу, мужчины получали указания от кураторов, за которые заплатили по 3000 долларов каждый.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 27 февраля.

На границе с Румынией поймали четырех уклонистов

Пограничники на участке отдела "Порубное" обнаружили движение четырех мужчин в сторону Румынии. Во время задержания двое из нарушителей решили скрыться, однако им этого не удалось. Оператор беспилотника обнаружил уклонистов и передал данные об их расположении группе реагирования.

Сотрудники ГПСУ вместе со служебной собакой поймали, а затем задержали беглецов.

"В ходе дальнейшей работы офицеры оперативного подразделения выяснили, что жители Черновицкой и Харьковской областей при попытке незаконного пересечения границы дистанционно получали указания о направлении движения. За это каждый из них заплатил по 3 тысячи евро", — говорится в сообщении.

На задержанных составили протоколы об административном правонарушении. В настоящее время продолжаются меры по привлечению уклонистов к ответственности.

Задержанные уклоняющие
Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Напомним, 22 февраля возле Венгрии пограничники задержали закарпатца. Уклонист планировал переплыть Тису на лодке и пересечь границу.

Кроме того, в Одесской области поймали группу беглецов, называвших себя военными. Группа уклонистов пыталась перейти границу и попасть в Молдову. Своему проводнику они были готовы заплатить от 5000 до 6000 тысяч долларов.

война
граница
Румыния
Украина
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мобилизация
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ГПСУ

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