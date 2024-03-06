Вблизи Тисы задержали группу уклонистов — один из них травмировался, двоих спасали пограничники

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали вблизи Тисы очередную группу уклонистов. За услуги переправки в Румынию каждый из них заплатил от 4000 до 8500 долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram в среду, 6 марта.

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В ГПСУ рассказали, что вблизи Тисы заметили 11 мужчин, семеро из них пытались скрыться.

"Пятеро из них прыгнули в воду, но из-за стремительного течения трое сразу вернулись и пытались скрыться в кустарниках. Двух других пограничникам пришлось спасать", — говорится в сообщении.

Задержаные уклонисты. Фото: ГПСУ

Мужчины признались, что за услуги переправки в Румынию каждый заплатил от 4000 до 8500 долларов.

Кроме того, трое мужчин были задержаны возле Тисы, еще один на подходе к реке травмировался при попытке преодоления заградительного забора.

Задержаные уклонисты. Фото: ГПСУ

Его доставили в больницу и диагностировали закрытый перелом пяточной кости со смещением.

Известно, что на всех задержанных составили админпротоколы.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, на одном из КПП Закарпатской области задержали группу мужчин. Они утверждали, что якобы едут на похороны бабушки в Румынию.

Также в Черновицкой области группа уклонистов пыталась сбежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей.

Кроме того, у Венгрии пограничники задержали закарпатца. Уклонист планировал переплыть Тису на лодке и пересечь границу.