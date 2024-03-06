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Вблизи Тисы задержали группу уклонистов — один из них травмировался, двоих спасали пограничники

6 марта 2024 14:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вблизи Тисы задержали группу уклонистов — один из них травмировался, двоих спасали пограничники
Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники задержали вблизи Тисы очередную группу уклонистов. За услуги переправки в Румынию каждый из них заплатил от 4000 до 8500 долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram в среду, 6 марта.

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В ГПСУ рассказали, что вблизи Тисы заметили 11 мужчин, семеро из них пытались скрыться.

"Пятеро из них прыгнули в воду, но из-за стремительного течения трое сразу вернулись и пытались скрыться в кустарниках. Двух других пограничникам пришлось спасать", — говорится в сообщении.

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Задержаные уклонисты. Фото: ГПСУ

Мужчины признались, что за услуги переправки в Румынию каждый заплатил от 4000 до 8500 долларов.

Кроме того, трое мужчин были задержаны возле Тисы, еще один на подходе к реке травмировался при попытке преодоления заградительного забора.

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Задержаные уклонисты. Фото: ГПСУ

Его доставили в больницу и диагностировали закрытый перелом пяточной кости со смещением.

Известно, что на всех задержанных составили админпротоколы.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, на одном из КПП Закарпатской области задержали группу мужчин. Они утверждали, что якобы едут на похороны бабушки в Румынию.

Также в Черновицкой области группа уклонистов пыталась сбежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей.

Кроме того, у Венгрии пограничники задержали закарпатца. Уклонист планировал переплыть Тису на лодке и пересечь границу.

Румыния
пограничники
военный призыв
мобилизация
уклонисты

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