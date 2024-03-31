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Планировали переплыть Тису — возле границы с Венгрией задержали группу уклонистов

31 марта 2024 15:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Планировали переплыть Тису — возле границы с Венгрией задержали группу уклонистов
Задержаны уклонисты. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники задержали четырех мужчин вблизи Тисы. Они планировали переплести реку и добраться до Венгрии.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Так, уклонистов обнаружили в 100 метрах от государственной границы. Они не скрывали, что намеревались незаконно добраться до Венгрии, переплыв Тису.

Также мужчины рассказали, что за организацию своего "тура" каждый из них должен был отдать 4000-5000 долларов.

В отношении задержанных правоохранители составили административные протоколы. В настоящее время устанавливается круг причастных к переправке.

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Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, в Одесской области задержали преступную группу, которая занималась незаконной переправкой лиц через границу Украины с Румынией.

Также мы писали, что пограничники ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Так, задержаны трое нарушителей, которые планировали попасть в Венгрию.

пограничники
военный призыв
мобилизация
повестки
уклонисты

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