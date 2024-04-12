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На Закарпатье мужчина форсировал Тису за две минуты — видео

12 апреля 2024 08:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Закарпатье мужчина форсировал Тису за две минуты — видео
Мужчина форсирует Тису. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Закарпатской области неизвестный мужчина перешел реку Тиса. Ему удалось сделать это за две минуты.

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

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Так, в соцсетях распространяется видео, на котором мужчина на Закарпатье форсирует пограничную реку Тису.

На кадрах видно, как он проходит половину водоема, а затем его сносит сильное течение.

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Мужчина форсирует Тису. Фото: скриншот с видео

Однако мужчина не сдался и все же добрался до другого берега реки.

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Мужчина форсирует Тису. Фото: скриншот с видео

Ранее на Закарпатье курсант ГПСУ спас жизнь 20-летнему парню, который хотел переплести Тису и нелегально пересечь границу с Румынией.

Также мы писали, что пограничники задержали четырех мужчин вблизи Тисы. Они планировали переплести реку на резиновой лодке и добраться до Венгрии.

граница
Закарпатье
мобилизация
война в Украине
уклонисты
река

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