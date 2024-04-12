Переправлял уклонистов за границу под видом волонтеров — во Львове будут судить киевлянина

Задержание подозреваемого. Фото: Управление СБ Украины во Львовской области

Будут судить 33-летнего киевлянина во Львовской области, который помогал в выезде за границу шести мужчинам призывного возраста. Стоимость "услуги" составила 18 тысяч долларов.

Об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области в пятницу, 12 апреля.

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Киевлянин вместе с товарищем организовал схему пересечения границы для шести военнообязанных. Для группы мужчин это стоило 18 тысяч долларов.

Уклонистов вносили в систему "Шлях" в качестве волонтеров из благотворительной организации, которые могли бы перевозить гуманитарную помощь.

Правоохранители задержали одного из фигурантов при получении второй части взятки — 16 200 долларов США.

Средства, полученные переправщиком от уклоняющегося. Фото: Управление СБ Украины во Львовской области

Будут судить обоих фигурантов за незаконную переправку через государственную границу. Фигурантам грозит до девяти лет тюрьмы.

Скриншот со страницы Управления СБ Украины во Львовской области в Facebook

Напомним, что в Одесской области пограничники задержали семерых мужчин призывного возраста, которые пытались скрыться в Молдове. Двое из них попытались бежать, однако служебная собака помогла поймать нарушителей.

Также мы писали, что пограничники Подольского отряда обнаружили группу нарушителей, которые пытались бежать в самопровозглашенное Приднестровье. Охранникам границы удалось разоблачить, всех фигурантов задержали.