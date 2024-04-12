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Переправлял уклонистов за границу под видом волонтеров — во Львове будут судить киевлянина

12 апреля 2024 21:47
- Потюк Наталья Николаевна
Переправлял уклонистов за границу под видом волонтеров — во Львове будут судить киевлянина
Задержание подозреваемого. Фото: Управление СБ Украины во Львовской области
- Потюк Наталья Николаевна

Будут судить 33-летнего киевлянина во Львовской области, который помогал в выезде за границу шести мужчинам призывного возраста. Стоимость "услуги" составила 18 тысяч долларов.

Об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области в пятницу, 12 апреля.

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Киевлянин вместе с товарищем организовал схему пересечения границы для шести военнообязанных. Для группы мужчин это стоило 18 тысяч долларов.

Уклонистов вносили в систему "Шлях" в качестве волонтеров из благотворительной организации, которые могли бы перевозить гуманитарную помощь.

Правоохранители задержали одного из фигурантов при получении второй части взятки — 16 200 долларов США.

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Средства, полученные переправщиком от уклоняющегося. Фото: Управление СБ Украины во Львовской области

Будут судить обоих фигурантов за незаконную переправку  через государственную границу. Фигурантам грозит до девяти лет тюрьмы.

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Скриншот со страницы Управления СБ Украины во Львовской области в Facebook

Напомним, что в Одесской области пограничники задержали семерых мужчин призывного возраста, которые пытались скрыться в Молдове. Двое из них попытались бежать, однако служебная собака помогла поймать нарушителей.

Также мы писали, что пограничники Подольского отряда обнаружили группу нарушителей, которые пытались бежать в самопровозглашенное Приднестровье. Охранникам границы удалось разоблачить, всех фигурантов задержали.

война
граница
украинцы
мобилизация
уклонисты

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