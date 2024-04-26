Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

Очереди автомобилей на границе. Фото иллюстративное: eadtnews.pl

На границе с Польшей на пункте пропуска "Зосин — Устилуг" разгорается скандал. Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут в нашу страну около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ, и имеют при себе письма согласования.

Об этом сообщают в сети сегодня, 26 апреля.

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В соцсетях появилась информация, что на волынском пункте пропуска "Зосин — Устилуг" польские таможенники не пропускают украинских перевозчиков, закупивших для переправки в Украину около 20 транспортных средств, в том числе для нужд Вооруженных сил, имея официальные письма согласования.

Однако пока нет подтвержденной информации о блокировке автомобилей ни от пограничного отряда, ни от польской стороны.

Напомним, сегодня скопились очереди на границе на ряде контрольно-пропускных пунктов. Путешественников призывают обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Ранее мы сообщали о том, что польские фермеры снова заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной в четверг, 18 апреля. Речь идет о КПП "Краковец" и "Шегини".

Также мы писали о том, что в Европейской комиссии обсуждают введение GPS-трекеров для украинских перевозчиков, въезжающих в Польшу. Они могут быть введены с целью дополнительных мер контроля.

Кроме того, мы рассказывали о четырех поляках, неправомерно пересекших украинскую границу на квадроциклах. Их задержали сотрудники пограничной службы.