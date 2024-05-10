Польські фермери вийшли на протест у Варшаві — які вимоги

Протест у Варшаві. Фото: AP

Тисячі польських фермерів у Варшаві в п'ятницю, 10 травня, вийшли на протест. Вони вимагають, аби влада відступила від вимог Зеленого курсу та заборонила імпорт продовольства з України.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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Протест фермерів у Варшаві 10 травня

Польські аграрії зібралися біля Замкової площі у Варшаві та рушили до представництва Європейської комісії та Сейму. Вони як і раніше вимагають відмовитися від Зеленого курсу щодо екологічних і кліматичних норм — він передбачає заборону автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і великі податки на пальне.

Вони вважають, що наслідки цього відчує кожна родина країни, зокрема через здорожчання електроенергії та тепла. А заборона щодо автомобілів та пального спровокує суттєве зростання цін.

Під час акції фермери збирають підписи під петицією про проведення референдуму щодо Зеленого курсу та планують передати її до Сейму.

Також протестувальники наполягають на забороні імпорту агропродукції з України через те, що вона нібито "не проходить контроль і не має сертифікатів". До мітингу приєдналися польські політики, зокрема від опозиції.

Нагадаємо, 1 травня у Грузії відновився мітинг проти закону про "іноагентів". Поліцейські застосовували газ, аби розігнати людей.

Також ми писали, що 9 травня перед початком другого півфіналу Євробачення відбувся мітинг прихильників Палестини. Швецька поліція затримала кількох активістів, які порушили порядок.