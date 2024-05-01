У Грузії відновився мітинг проти закону про іноагентів — поліція застосовує газ

Мітинг у Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

У Тбілісі, Грузія, у середу, 1 травня, відновився мітинг проти закону про "іноагентів". Поліцейські застосовують газ, аби розігнати людей.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

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Правоохоронці заявляють, що учасники мітингу поводилися агресивно і намагалися пошкодити вхідні залізні двері парламенту.

"З метою відновлення правопорядку співробітники МВС застосували визначені законодавством спецзасоби, перцеві спреї та водомети. Ми закликаємо кожного учасника мітингу спокійно висловлювати свій протест, не допускати насильницьких дій і підкорятися законним вказівкам правоохоронців. Поліція вживатиме заходів проти будь-яких дій, що порушують правопорядок", — йдеться в заяві.

На мітингу чути крики:

"Ні Росії";

"Росіяни";

"Раби".

Нагадаємо, 28 квітня у столиці Грузії Тбілісі знову розпочалися протести проти скандального закону "про іноагентів". До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Також 30 квітня поліція почала жорстко розганяти протестувальників у Тбілісі, які вийшли на акцію проти закону про "іноагентів". Між ними відбулися сутички.