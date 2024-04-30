У Тбілісі поліція почала жорстко розганяти протестувальників — що відбувається у місті

Протест у Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

У Тбілісі, Грузія, поліція почала жорстко розганяти протестувальників, які вийшли на акцію проти закону про "іноагентів". Між ними відбулися сутички.

Про це повідомляють "Новини Грузії" у вівторок, 30 квітня.

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Правоохоронці застосували перцевий газ проти демонстрантів біля парламенту Грузії в Тбілісі.

До того ж повідомляють про десятки постраждалих. На місці їм надають допомогу лікарі.

Протест у Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Протестувальників намагаються силою відтіснити від входів до будівлі. Періодично між учасниками акції та співробітниками МВС відбуваються сутички.

У готовність приведені водомети, але поки їх не використовували.

"Громадські організації та опозиційні партії називають закон "російським" і вважають, що його метою є ліквідація організацій, які опікуються розвитком демократії, і блокування процесу вступу до Євросоюзу. Негативно висловлюються про законопроєкт ЄС та США. Партія "Грузинська мрія" стверджує, що законопроєкт має на меті стимулювати прозорість неурядових організацій і засобів інформації", — повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 28 квітня у столиці Грузії Тбілісі знову розпочалися протести проти скандального закону "про іноагентів". До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Також Міхеїл Саакашвілі, експрезидент Грузії та ексочільник Одеської обладміністрації, вже понад два роки перебуває в ув'язненні. Попри проблеми зі здоров'ям, політик шкодує лише про те, що не може в повному обсязі підтримувати Україну у боротьбі за свою незалежність.