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В Тбилиси полиция начала жестко разгонять протестующих — что происходит в городе

30 апреля 2024 23:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тбилиси полиция начала жестко разгонять протестующих — что происходит в городе
Протест в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тбилиси, Грузия, полиция начала жестко разгонять протестующих, вышедших на акцию против закона об "иноагентах". Между ними произошли стычки.

Об этом сообщают "Новости Грузии" во вторник, 30 апреля.

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Правоохранители применили перцовый газ против демонстрантов возле парламента Грузии в Тбилиси.

К тому же сообщают о десятках пострадавших. На месте им оказывают помощь врачи.

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Протест в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Протестующие пытаются силой оттеснить от входов в здание. Периодически между участниками акции и сотрудниками МВД происходят стычки.

В готовность приведены водометы, но пока их не использовали.

"Общественные организации и оппозиционные партии называют закон "российским" и считают, что его целью является ликвидация организаций, которые занимаются развитием демократии, и блокирование процесса вступления в Евросоюз. Негативно высказываются о законопроекте ЕС и США. Партия "Грузинская мечта" утверждает, что законопроект имеет целью стимулировать прозрачность неправительственных организаций и средств информации", — сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Напомним, 28 апреля в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". К зданию парламента вышли тысячи человек.

Также Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации, уже более двух лет находится в заключении. Несмотря на проблемы со здоровьем, политик сожалеет лишь о том, что не может полностью поддерживать Украину в борьбе за свою независимость.

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закон
полиция
Грузия
протесты

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