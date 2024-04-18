МЗС України прокоментувало ухвалення законопроєкту про "іноагентів" в Грузії

Протести в Грузії. Фото: EPA

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" в першому читанні. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

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"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу", — йдеться у повідомленні.

Водночас викликають обурення й коментарі премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації". За його словами, цей законопроєкт нібито спрямований саме на це.

"Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", — наголосили в українському відомстві.

МЗС зазначило, що Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність.

Скриншот допису МЗС

Нагадаємо, 16 квітня під парламентом Грузії у Тбілісі відбулася акція проти "закону про іноагентів". Спецпризначенці затримували мітингувальників.

Крім того, у Європарламенті вважають, що закон є атакою на незалежні засоби масової інформації та громадянське суспільство, що ставить під загрозу вступ країни до НАТО.

А керівник аналітичного центру Geocase Віктор Кіпіані в ефірі Ранок.LIVE розповів про три компоненти для вирішення ситуації.