У Тбілісі протест проти закону про "іноагентів" — мітингувальників розганяють силовики

Протест у Тбілісі. Фото: sova.news

У вівторок, 16 квітня, під парламентом Грузії у Тбілісі проходить акції проти "закону про іноагентів". Спецпризначенці затримують мітингувальників.

Про це повідомляє видання Sova.

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Як проходить мітинг

На проспекті Руставелі зібралася чимала кількість людей. З вулиці Чичинадзе чутно вигуки "Раби! Раби!", адресовані правоохоронним органам. У бічного входу до будівлі парламенту чергує поліція, яка намагається не допустити, аби учасники акції потрапили на внутрішнє подвір'я парламенту.

На місце скупчення громадян і правоохоронців прийшов голова департаменту патрульної поліції Важа Сирадзе, однак від коментарів він утримався.

У соцмережах повідомляють, що силовики використали проти учасників акції сльозогінний газ та почали їх жорстко затримувати. Водночас влада Грузії заявляє, що мітинг організували іноземні спецслужби.

Проти чого протестують люди

Громадяни виступають проти проросійського курсу влади та спроби прийняти "російський" закон проти європейського майбутнього Грузії. На плакатах мітингувальників написи "Російський закон служить демонізації, а не прозорості", "Моя прекрасна Батьківщина, а не ваша Росія". Тим часом у парламенті депутати розглядають "закон про іноагентів" у першому читання. Опозиція задає представникам парламентської більшості питання: чому їхній намір критикує Захід, а схвалюють представники Москви Пєсков та Дугін.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії під час дебатів навколо законопроєкту про "іноземних агентів" сталася масова бійка між депутатами.

Також ми повідомляли про те, що у Тбілісі затримали 14 людей, які протестували проти законопроєкту "про іноагентів". Мітингувальників звинуватили у хуліганстві та непокорі поліції.