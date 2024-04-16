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В Тбилиси протест против закона об "иноагентах" — митингующих разгоняют силовики

16 апреля 2024 23:34
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Тбилиси протест против закона об "иноагентах" — митингующих разгоняют силовики
Протест в Тбилиси. Фото: sova.news
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во вторник, 16 апреля, под парламентом Грузии в Тбилиси проходят акции против "закона об иноагентах". Спецназовцы задерживают митингующих.

Об этом сообщает издание Sova.

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Как проходит митинг

На проспекте Руставели собралось немало людей. С улицы Чичинадзе слышны крики "Рабы! Рабы!", адресованные правоохранительным органам. У бокового входа в здание парламента дежурит полиция, которая пытается не допустить, чтобы участники акции попали во внутренний двор парламента.

На место скопления граждан и стражей порядка пришел глава департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, однако от комментариев он воздержался.

В соцсетях сообщают, что силовики использовали против участников акции слезоточивый газ и начали их жестоко задерживать. В то же время власти Грузии заявляют, что митинг организовали иностранные спецслужбы.

Против чего протестуют люди

Граждане выступают против пророссийского курса властей и попытки принять "российский" закон против европейского будущего Грузии. На плакатах митингующих надписи "Русский закон служит демонизации, а не прозрачности", "Моя прекрасная Родина, а не ваша Россия". Тем временем в парламенте депутаты рассматривают "закон об иноагентах" в первом чтении. Оппозиция задает представителям парламентского большинства вопрос: почему их намерение критикует Запад, а одобряют представители Москвы Песков и Дугин.

Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии во время дебатов вокруг законопроекта об "иностранных агентах" произошла массовая драка между депутатами.

Также мы сообщали о том, что в Тбилиси задержали 14 человек, протестовавших против законопроекта "об иноагентах". Митингующих обвинили в хулиганстве и неповиновении полиции.

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