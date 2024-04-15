В парламенті Грузії сталася бійка через скандальний закон про "іноагентів"

Бійка в стінах парламенту Грузії. Фото: скриншот

У парламенті Грузії сталася масова бійка між депутатами. Парламентарі побилися під час дебатів навколо законопроєкту про "іноземних агентів", який фактично копіює аналогічний закон у Російській Федерації.

Про це пише Ехо Кавказу у понеділок, 15 квітня.

Читайте також:

Бійка в грузинському парламенті

Під час дебатів навколо скандального закону про "іноагентів" опозиційний депутат Алеко Елісашвілі накинувся з кулаками на лідера парламентської більшості Мамуку Мдінарадзе.

Внаслідок таких дій Елісашвілі заборонили повертатися до сесійної зали, а обговорення продовжили за пів години. Коментуючи цю ситуацію, опозиційний політик назвав свого опонента "російським агентом". На його думку, Мдінарадзе разом зі своїми однопартійцями веде Грузії під вплив Москви.

"Зараз не час сидіти вдома, потрібно виходити на вулицю. Ми повинні викинути їх разом з їхнім російським законом. Набридло все це, і я врізав в обличчя цьому російському агенту", — сказав Елісашвілі.

Мдінарадзе зі свого боку заявив, що опозиціонер "підкрався до нього, як крадій", і що це "не по-чоловічому".

Закон про "іноагентів" в Грузії

Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" парламент Грузії схвалив у першому читанні ще 7 березня. Згідно з ним, у країні мали створити реєстр так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%.

Документ вже розкритикували у Євросоюзі та США. Опозиція заявила, що це калька з російського закону. Понад 400 неурядових та освітніх організацій та медіа виступили із закликом відхилити законопроєкт. Вони зазначили, що його ухвалення загрожує євроінтеграції Грузії.

У центрі Тбілісі кілька днів вирували масові протести. Після затримання учасників акції 7 березня проти ухвалення закону про "іноагентів" у Тбілісі, їх перевели до різних міст Грузії, таких як Душеті, Гурджаані, Хашурі та Кутаїсі.