В парламенте Грузии произошла драка из-за скандального закона об "иноагентах"

Драка в стенах парламента Грузии. Фото: скриншот

В парламенте Грузии произошла массовая драка между депутатами. Парламентарии подрались во время дебатов вокруг законопроекта об "иностранных агентах", фактически копирующем аналогичный закон в Российской Федерации.

Об этом пишет Эхо Кавказа в понедельник, 15 апреля.

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Во время дебатов вокруг скандального закона об "иноагентах" оппозиционный депутат Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

В результате таких действий Элисашвили запретили возвращаться в сессионный зал, а обсуждение продлили через полчаса. Комментируя эту ситуацию, оппозиционный политик назвал своего оппонента "российским агентом". По его мнению, Мдинарадзе вместе со своими однопартийцами ведет Грузию под влияние Москвы.

"Сейчас не время сидеть дома, нужно выходить на улицу. Мы должны выбросить их вместе с их российским законом. Надоело все это, и я врезал в лицо этому российскому агенту", — сказал Элисашвили.

Мдинарадзе со своей стороны заявил, что оппозиционер "подкрался к нему как вор" и что это "не по-мужски".

Закон об "иноагентах" в Грузии

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии одобрил в первом чтении еще 7 марта. Согласно ему, в стране должны были создать реестр так называемых иностранных агентов — некоммерческих юридических организаций и СМИ, финансируемых из-за границы более чем на 20%.

Документ уже подвергся критике в Евросоюзе и США. Оппозиция заявила, что это калька российского закона. Более 400 неправительственных и образовательных организаций и СМИ выступили с призывом отклонить законопроект. Они отметили, что его принятие чревато евроинтеграцией Грузии.

В центре Тбилиси несколько дней бушевали массовые протесты. После задержания участников акции 7 марта против принятия закона об "иноагентах" в Тбилиси их перевели в разные города Грузии, такие как Душети, Гурджаани, Хашури и Кутаиси.