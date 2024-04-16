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У Грузії затримали 14 людей за участь в акції проти закону про іноагентів

16 квітня 2024 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Грузії затримали 14 людей за участь в акції проти закону про іноагентів
Протест в Грузії. Фото: AP Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії стався мітинг опозиції і неурядових організацій "Так Європі, ні – російському закону". Акція була спрямована проти законопроєкту владної партії "Грузинська мрія" під назвою "Про прозорість зовнішнього впливу". Опоненти влади вважають його аналогом російського закону "Про іноземних агентів".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Організатори стверджували, що мітинг буде тривати до тих пір, поки владна партія не відмовиться від спроби прийняти закон, який протестувальники характеризують як антидемократичний і антиєвропейський. Будівля парламенту захищалася поліцейським спецназом. У МВС Грузії оголосили про затримання 14 протестувальників. Їх звинуватили у хуліганстві та непокорі поліції.

Крім того, у МВС повідомили про одного пораненого поліцейського.

Мітингарі пообіцяли знову зібратися 16 квітня.

Зазначимо, на початку квітня виконавчий секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе оголосив про повернення уряду до розгляду законопроєкту про "іноагентів" (закон "Про прозорість іноземного впливу").

Нагадаємо, у парламенті Грузії сталася масова бійка між депутатами. Парламентарі побилися під час дебатів навколо законопроєкту про "іноземних агентів", який фактично копіює аналогічний закон у Російській Федерації.

Також 6 квітня в угорській столиці Будапешт десятки тисяч людей вийшли на масові протести. Угорці висловлювали своє невдоволення урядом прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

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