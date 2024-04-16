В Грузии задержали 14 человек за участие в акции против закона об иноагентах

Протест в Грузии. Фото: AP Photo

В Тбилиси у здания парламента Грузии прошел митинг оппозиции и неправительственных организаций "Да Европе, нет — российскому закону". Акция была направлена против законопроекта властной партии "Грузинская мечта" под названием "О прозрачности внешнего влияния". Оппоненты власти считают его аналогом российского закона "Об иностранных агентах".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Организаторы утверждали, что митинг продлится до тех пор, пока властная партия не откажется от попытки принять закон, который протестующие характеризуют как антидемократический и антиевропейский. Здание парламента защищалось полицейским спецназом. В МВД Грузии объявили о задержании 14 протестующих. Их обвинили в хулиганстве и неповиновении полиции.

Кроме того, в МВД сообщили об одном раненом полицейском.

Митингующие пообещали снова собраться 16 апреля.

Отметим, в начале апреля исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе объявил о возвращении правительства к рассмотрению законопроекта об "иноагентах" (закон "О прозрачности иностранного влияния").

Напомним, в парламенте Грузии произошла массовая драка между депутатами. Парламентарии подрались во время дебатов вокруг законопроекта об "иностранных агентах", фактически копирующем аналогичный закон в Российской Федерации.

Также 6 апреля в венгерской столице Будапешт десятки тысяч человек вышли на массовые протесты. Венгры выражали свое недовольство правительством премьер-министра страны Виктора Орбана.