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МИД Украины прокомментировало принятие законопроекта об "иноагентах" в Грузии

18 апреля 2024 20:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
МИД Украины прокомментировало принятие законопроекта об "иноагентах" в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" в первом чтении. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность обострением внутриполитической ситуации в Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

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"Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать разрешение ситуации путем конструктивного диалога", — говорится в сообщении.

В то же время вызывают возмущение и комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу угрозы "украинизации". По его словам, этот законопроект якобы направлен именно на это.

"Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии", — отметили в украинском ведомстве.

МИД отметил, что Украина заинтересована в мирной и дружеской атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность.

закон об иноагентах
Скриншот поста МИД

Напомним, 16 апреля под парламентом Грузии в Тбилиси прошла акция против "закона об иноагентах". Спецназовцы задерживали митингующих.

Кроме того, в Европарламенте считают, что закон является атакой на независимые средства массовой информации и гражданское общество, что ставит под угрозу вступление страны в НАТО.

А руководитель аналитического центра Geocase Виктор Кипиани в эфире Ранок.LIVE рассказал о трех компонентах для разрешения ситуации.

закон
МИД
Грузия
протесты
Украина

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