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У Європарламенті заявили, що закон про "іноагентів" в Грузії загрожує вступу країни до НАТО

18 квітня 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Європарламенті заявили, що закон про "іноагентів" в Грузії загрожує вступу країни до НАТО
Протест у Грузії.Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Грузії ухвалили закон про "іноагентів" в першому читанні. Натомість у Європарламенті вважають, що він є атакою на незалежні засоби масової інформації та громадянське суспільство, що ставить під загрозу вступ країни до НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві провідних депутатів Європарламенту.

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"Ми глибоко стурбовані повторним внесенням керівною партією Грузії законопроєкту про "Прозорість іноземного впливу", — зауважили євродепутати.

Вони наголосили, що цей закон є атакою на незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства. Водночас він також несумісний з цінностями та демократичними принципами ЄС.

Крім того, він суперечить амбіціям Грузії щодо членства в ЄС і ставить під загрозу євроатлантичну інтеграцію країни.

"Ми закликаємо грузинський уряд і парламент не розчаровувати прагнення більшості грузинського народу і співпрацювати з національними та міжнародними партнерами для забезпечення сприятливого робочого середовища для організацій громадянського суспільства", — йдеться в заяві.

Депутати Європарламенту закликали грузинське керівництво забезпечити захист свободи вираження поглядів і зібрань та уникати будь-якої ескалації насильства.

Нагадаємо, 16 квітня під парламентом Грузії у Тбілісі відбулася акція проти "закону про іноагентів". Спецпризначенці затримували мітингувальників.

Також керівник аналітичного центру "Geocase" Віктор Кіпіані в ефірі Ранок.LIVE розповів про три компоненти для вирішення ситуації.

Європейський союз
НАТО
закон
Грузія
Європарламент

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