У Європарламенті заявили, що закон про "іноагентів" в Грузії загрожує вступу країни до НАТО
В Грузії ухвалили закон про "іноагентів" в першому читанні. Натомість у Європарламенті вважають, що він є атакою на незалежні засоби масової інформації та громадянське суспільство, що ставить під загрозу вступ країни до НАТО.
Про це йдеться у спільній заяві провідних депутатів Європарламенту.
Закон про іноагентів загрожує євроінтеграції Грузії
"Ми глибоко стурбовані повторним внесенням керівною партією Грузії законопроєкту про "Прозорість іноземного впливу", — зауважили євродепутати.
Вони наголосили, що цей закон є атакою на незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства. Водночас він також несумісний з цінностями та демократичними принципами ЄС.
Крім того, він суперечить амбіціям Грузії щодо членства в ЄС і ставить під загрозу євроатлантичну інтеграцію країни.
"Ми закликаємо грузинський уряд і парламент не розчаровувати прагнення більшості грузинського народу і співпрацювати з національними та міжнародними партнерами для забезпечення сприятливого робочого середовища для організацій громадянського суспільства", — йдеться в заяві.
Депутати Європарламенту закликали грузинське керівництво забезпечити захист свободи вираження поглядів і зібрань та уникати будь-якої ескалації насильства.
Нагадаємо, 16 квітня під парламентом Грузії у Тбілісі відбулася акція проти "закону про іноагентів". Спецпризначенці затримували мітингувальників.
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