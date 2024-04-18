В Европарламенте заявили, что закон об "иноагентах" в Грузии грозит вступлению страны в НАТО

Протест в Грузии. Фото: RFE

В Грузии приняли закон об "иноагентах" в первом чтении. В Европарламенте считают, что он является атакой на независимые средства массовой информации и гражданское общество, что ставит под угрозу вступление страны в НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении ведущих депутатов Европарламента.

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"Мы глубоко обеспокоены повторным внесением руководящей партией Грузии законопроекта о "Прозрачности иностранного влияния", — отметили евродепутаты.

Они подчеркнули, что этот закон является атакой на независимые СМИ и организации гражданского общества. В то же время он также несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС.

Кроме того, он противоречит амбициям Грузии по поводу членства в ЕС и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны.

"Мы призываем грузинское правительство и парламент не разочаровывать стремление большинства грузинского народа и сотрудничать с национальными и международными партнерами для обеспечения благоприятной рабочей среды для организаций гражданского общества", — говорится в заявлении.

Депутаты Европарламента призвали грузинское руководство обеспечить защиту свободы выражения мнений и собраний и избегать любой эскалации насилия.

Напомним, 16 апреля под парламентом Грузии в Тбилиси прошла акция против "закона об иноагентах". Спецназовцы задерживали митингующих.

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