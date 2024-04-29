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Протести проти закону "про іноагентів" — у Тбілісі сталася сутичка із правоохоронцями

29 квітня 2024 04:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Протести проти закону "про іноагентів" — у Тбілісі сталася сутичка із правоохоронцями
Протести у Тбілісі. Фото: Зураб Джавахадзе/t.me/NGnewsgeorgia
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Увечері, в неділю, 28 квітня, у столиці Грузії Тбілісі знову розпочалися протести проти скандального закону "про іноагентів". До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема News Georgia.

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Люди вийшли до будівлі парламенту з вимогою скасувати друге читання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" (більш відомого як закон "про іноагентів") в юридичному комітеті.

Учасники протесту намагалися прорвати оточення поліції та пройти на сцену для правлячої партії, мітинг якої відбудеться в понеділок, 29 квітня. Протестувальники мали намір розгорнути на цій сцені прапори Грузії та Європейського Союзу, однак цього їм зробити не дозволили.

  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
  • Протести проти закону
     
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У результаті виникли сутички, під час яких правоохоронці використали проти протестувальників сльозогінний газ. Також на місці протесту вишикувався спецназ.

У МВС Грузії заявили, що акція прийняла насильницький характер. Наразі мітингувальники вже розійшлися. Наступну акцію біля парламенту планують провести вже сьогодні, 29 квітня, ті, хто підтримують партію "Грузинська мрія" та скандальний законопроєкт, розглянути який можуть вже 30 квітня.

Нагадаємо, 15 та 16 квітня у Тбілісі також проходили протести. Громадяни виступали проти проросійського курсу влади та спроби прийняти "російський" закон проти європейського майбутнього Грузії. Тоді проти мітингувальників теж застосували фізичну силу та сльозогінний газ, а думка народу так і лишилася непочутою, бо законопроєкт ухвалили в першому читанні.

Також ми повідомляли про те, що у парламенті Грузії під час дебатів навколо законопроєкту про "іноземних агентів" сталася масова бійка між депутатами. 

мітинг
закон
поліція
Грузія
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законопроєкт

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