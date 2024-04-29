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Протесты против закона "об иноагентах" — в Тбилиси произошло столкновение с правоохранителями

29 апреля 2024 04:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Протесты против закона "об иноагентах" — в Тбилиси произошло столкновение с правоохранителями
Протесты в Тбилиси. Фото: Зураб Джаваходе/t.me/NGnewsgeorgia
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Вечером, в воскресенье, 28 апреля, в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". К зданию парламента вышли тысячи человек.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в том числе News Georgia.

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Люди вышли к зданию парламента с требованием отменить второе чтение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" (более известного как закон "об иноагентах") в юридическом комитете.

Участники протеста пытались прорвать оцепление полиции и пройти на сцену для правящей партии, митинг которой состоится в понедельник, 29 апреля. Протестующие намеревались развернуть на этой сцене флаги Грузии и Европейского Союза, однако этого им сделать не позволили.

  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
  • Протесты против закона
     
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В результате возникли стычки, во время которых правоохранители использовали против протестующих слезоточивый газ. Также на месте протеста выстроился спецназ.

В МВД Грузии заявили, что акция приняла насильственный характер. В настоящее время митингующие уже разошлись. Следующую акцию возле парламента планируют провести уже сегодня, 29 апреля, те, кто поддерживает партию "Грузинская мечта" и скандальный законопроект, рассмотреть который могут уже 30 апреля.

Напомним, 15 и 16 апреля в Тбилиси также проходили протесты. Граждане выступали против пророссийского курса властей и попытки принять "российский" закон против европейского будущего Грузии. Тогда против митингующих тоже применили физическую силу и слезоточивый газ, а мнение народа так и осталось неуслышанным, потому что законопроект приняли в первом чтении.

Также мы сообщали о том, что в парламенте Грузии во время дебатов вокруг законопроекта об "иностранных агентах" произошла массовая потасовка между депутатами.

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Грузия
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законопроект

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