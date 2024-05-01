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В Грузии возобновился митинг против закона об иноагентах — полиция применяет газ

1 мая 2024 22:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Грузии возобновился митинг против закона об иноагентах — полиция применяет газ
Митинг в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тбилиси, Грузия, в среду, 1 мая, возобновился митинг против закона об "иноагентах". Полицейские применяют газ, чтобы разогнать людей.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Правоохранители заявляют, что митингующие вели себя агрессивно и пытались повредить входную железную дверь парламента.

"С целью восстановления правопорядка сотрудники МВД применили определенные законодательством спецсредства, перцовые спреи и водометы. Мы призываем каждого участника митинга спокойно выражать свой протест, не допускать насильственных действий и подчиняться законным указаниям правоохранителей. Полиция будет принимать меры против любых действий, нарушающих правопорядок", — говорится в заявлении.

На митинге слышны крики:

  • "Нет России";
  • "Россияне";
  • "Рабы".

Напомним, 28 апреля в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". К зданию парламента вышли тысячи человек.

Также 30 апреля полиция начала жестко разгонять протестующих в Тбилиси, вышедших на акцию против закона об "иноагентах". Между ними произошли стычки.

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закон
полиция
Грузия
протесты

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