У Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство у ЄС — яка причина

Протест у Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Євродепутатка Віола фон Крамон закликала позбавити Грузію статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Це сталося після застосування насильства силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про "іноагентів".

Про це Віола фон Крамон написала у соцмережі X у середу, 1 травня.

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За словами євродепутатки, насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно демонстрували проти закону про "іноагентів", повинне зіткнутися з конкретними наслідками.

Вона закликала відкликати в країни статус кандидата на вступ до ЄС.

До того ж Віола фон Крамон запропонувала зупинити європейське фінансування проєктів Грузії, запровадити санкції проти проросійського олігарха та фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі, а також заборонити в'їзд для депутатів, які голосували за закон.

Допис Віоли фон Крамон. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 квітня у столиці Грузії Тбілісі знову розпочалися протести проти скандального закону "про іноагентів". До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Також 30 квітня поліція почала жорстко розганяти протестувальників у Тбілісі, які вийшли на акцію проти закону про "іноагентів". Між ними відбулися сутички.